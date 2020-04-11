Rolls-Royce попросив дітей придумати автомобіль мрії

Компанія Rolls-Royce анонсувала конкурс для дітей до 16 років, яким пропонується придумати свою машину мрії – розкішний автомобіль майбутнього. Переможець отримає професійний рендер своєї машини, а в перший навчальний день його до школи довезе водій на седані Phantom.

Учасники конкурсу Young Designer Competition нічим не обмежені і можуть дати волю своїй уяві, пише Rolls-Royce на сайті, присвяченому змаганню.

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Крім того, це гарне тренування для мозку під час карантину. Але коли всі обмеження будуть зняті, переможець отримає приз, який неможливо купити за гроші, жартують у компанії. По-перше, він отримає професійну ілюстрацію своєї роботи, а по-друге – зможе доїхати до школи разом зі своїм другом на розкішному "Фантомі".

Ще два окремі призи отримає один із учасників конкурсу з Великобританії. Автор найкращої роботи теж поїде до школи на Rolls-Royce, а до того ж його навчальному закладу передадуть гоночний кіт-кар, який дозволить взяти участь в чемпіонаті Greenpower Challenge, найбільшій у Британії гоночній серії для школярів.

Тим часом триває конкурс на найкращий дизайн пікапа від марки RAM і ательє Mopar. Учасники вже надіслали кілька десятків робіт, серед яких є "Юти", футуристичні вантажівки і машини для шаленого бездоріжжя.

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