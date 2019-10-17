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Ролик з одяганням відра на голову підірвав мережу: відео дня

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Пранк, що зібрав 18 мільйонів переглядів, виявився настільки вдалим, що деякі користувачі не повірили в його "справжність". Дивіться самі!

У мережі стало вірусним відео, на якому один покупець несподівано одягає відро на голову другому. Ролик з'явився на сторінці користувача Twitter під ніком dccalvaro. Автор посту не розповів подробиці, але зазначив, що зняв ролик з екрану в іншому додатку.

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На кадрах видно, як у магазині біля полиць з відрами з'являються дві жінки. Одна з них бере два відра і несподівано одягає одне на голову покупниці. При цьому друге відро вона одягає собі на голову. Коли здивована жінка повернулася, то побачила, що пранкер сама стоїть з відром на голові. Обидві жінки подивилися на всі боки, шукаючи того, хто їх міг розіграти.

Відео подивилися вже майже 18 мільйонів разів, пост набрав понад один мільйон лайків. Деякі користувачі мережі відзначили, що пранк виглядає занадто добре, щоб не бути заздалегідь відомим сценарієм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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