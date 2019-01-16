Кайлі Дженнер у звабливій зйомці від українського фотографа

Популярна модель Кайлі Дженнер показала нові кадри зі зйомки з українським фотографом Сашею Самсоновою. Зацініть!

21-річна американська зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 124 млн підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться кадрами зі звичайних буднів, світських заходів та фотосесій.

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Нещодавно Кайлі знову співпрацювала з українським фотографом Сашею Самсоновою, яка зараз є доволі популярною у США і має чудові стосунки з сімейством Кардашян. Перші фото вже з'явились в акаунті зірки і викликали справжній захват у фанатів. Сама ж модель зізналась, що почувається фламінго у незвичайній сукні.

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