Роккі 4: Сталлоне назвав дату виходу режисерської версії фільму

Модна нині практика випуску режисерських версій відомих фільмів торкнулася і культової франшизи "Роккі".

Як раніше і обіцяв Сильвестр Сталлоне, виконавець головної ролі і режисер "Роккі 4", "правильна" версія скоро побачить світ.

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Тепер він назвав дату – 27 листопада цього року. Тобто рівно через 35 років після прем'єри картини, де Роккі зустрівся з брутальним велетнем Іваном Драго. Сталлоне зазначив, що з нової редакції повністю приберуть робота Полі, породження епохи вісімдесятих.

Фільм 1985 року мав величезний успіх і познайомив глядачів з Дольфом Лундгреном, що зіграв радянського боксера. Четверта частина стала найприбутковішою в історії франшизи. Картина протягом 24 років була також найкасовішим фільмом про спорт, поки не вийшла стрічка "Невидима сторона".

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