На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
- 30
Бракує альтернативний плейлист без попси? Заціни добірку рок-пісень, які вийшли у світ за новий тиждень серпня. Нові кліпи та треки від молодих та відомих гуртів вже чекають на тебе!
Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та юних рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ за новий тиждень серпня. Не оминули увагою і свіжі кавери та новинки від TOOL, SLEEPING WITH SIRENS та інших.
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Acres - Lullaby (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- No Home - Narrative (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Empty - Slow Death By Fluorescent Lighting
- Pleiades - Ultra (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Altona - My Thoughts (Will Be The Death Of Me)
- Seasons For Change - Sheep (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Rare Words - Numbered (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Mouth Culture - Paradise (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Dream Awake - Obsession (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Shangrila - Fade Away (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- City State - Wilt
- Traveller - These Walls (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- We Struck Gold - No Tomorrow (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Coves - Underground (ACOUSTIC)
- STASIS - Mourning (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Human Bones - Bird (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Whatever, Forever - Bury Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- coldrain - JANUARY 1ST (Official Music Video)
- TOOL - Fear Inoculum (Audio)
- SLEEPING WITH SIRENS - Agree To Disagree (Official Music Video)
- Waterparks - WATCH WHAT HAPPENS NEXT (Official Music Video)
- Tiny Moving Parts - Bloody Nose (Official Music Video)
- Have Mercy - Heartbeat (Official Music Video)
- GroundCulture - Life Won't Wait (Official Music Video)
- Underoath - Wake Me (Official Music Video)
- Tilian - Half
- Le Butcherettes - Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve)
- Issues - Drink About It (Official Music Video)
- The Early November - I Dissolve
- Sincerely, Me - Soak Up the Sun (Music Video)
- HELLYEAH - Perfect (Official Audio)
- Future Teens "So What" (official video)
Читайте також: Slipknot – We Are Not Your Kind: слухайте перший за 5 років альбом гурту
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
09:51Корона: трейлер і дата виходу 3 сезону серіалу про Єлизавету ІІ
-
09:28Кому варто частіше гладити собак і котів
-
09:00Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня
-
08:54У ДСНС попередили про погіршення погоди
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:29Спокуслива Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів новими фото (18+)
-
07:53Дівчина знайшла оригінальний спосіб помститися сусідам за гучний секс
-
07:33В Україні бачили рідкісне саморобне авто Азов
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
23:51Як виглядає наймодніше взуття осені 2019
-
23:42У продажу з'явилися Lightning-кабелі для злому комп'ютерів Apple
-
23:20Переможниця Міс Україна знялася в спокусливій білизні
-
23:14Мила кішка зірвала інтерв'ю: відео, яке зробить ваш вечір
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:53У цифрових дзеркалках знайшли серйозну уразливість
-
22:43Гоночний катер з двигуном Ferrari пустять з молотка
-
22:22Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото
-
22:13Samsung Galaxy Note10+ 5G: камеру нового смартфона визнали найкращою на ринку
-
21:52Лікарі розповіли про користь стресу для здоров'я
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
21:30Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу
-
21:22Серіали HBO, які варто подивитися хоч раз
-
21:12Король Лев встановив абсолютний рекорд серед мультфільмів: касові збори вражають
-
21:0013 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
-
07:15Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні
- 11 серпня
-
21:27Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок
-
17:25Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
10:22Найбагатші сім'ї світу: хто вони
-
08:12Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні
- 10 серпня
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
- 09 серпня
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
18:27Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
-
16:51Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото