Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом

Бракує альтернативний плейлист без попси? Заціни добірку рок-пісень, які вийшли у світ за новий тиждень серпня. Нові кліпи та треки від молодих та відомих гуртів вже чекають на тебе!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та юних рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ за новий тиждень серпня. Не оминули увагою і свіжі кавери та новинки від TOOL, SLEEPING WITH SIRENS та інших.

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Acres - Lullaby (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

No Home - Narrative (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Empty - Slow Death By Fluorescent Lighting

Pleiades - Ultra (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Altona - My Thoughts (Will Be The Death Of Me)

Seasons For Change - Sheep (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Rare Words - Numbered (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Mouth Culture - Paradise (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Dream Awake - Obsession (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Shangrila - Fade Away (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

City State - Wilt

Traveller - These Walls (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

We Struck Gold - No Tomorrow (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Coves - Underground (ACOUSTIC)

STASIS - Mourning (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Human Bones - Bird (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Whatever, Forever - Bury Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

coldrain - JANUARY 1ST (Official Music Video)

TOOL - Fear Inoculum (Audio)

SLEEPING WITH SIRENS - Agree To Disagree (Official Music Video)

Waterparks - WATCH WHAT HAPPENS NEXT (Official Music Video)

Tiny Moving Parts - Bloody Nose (Official Music Video)

Have Mercy - Heartbeat (Official Music Video)

GroundCulture - Life Won't Wait (Official Music Video)

Underoath - Wake Me (Official Music Video)

Tilian - Half

Le Butcherettes - Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve)

Issues - Drink About It (Official Music Video)

The Early November - I Dissolve

Sincerely, Me - Soak Up the Sun (Music Video)

HELLYEAH - Perfect (Official Audio)

Future Teens "So What" (official video)

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