Новинки тижня: плейлист свіжої рок-музики

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Within Temptation та кавер на популярну композицію Ariana Grande - 7 Rings. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Within Temptation - Supernova

Emarosa - Get Back Up

Bad Wolves - Remember When (Acoustic)

Westhand - Soul Release

Makari - Better

Reliance - Lucid

Stuck Out - Everything You Wanted

September Stories - The Calm, The Storm

Free Throw - The Corner's Dilemma"

Ariana Grande - "7 Rings" (Cover by The Animal In Me)

Shinedown - GET UP (LIVE)

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