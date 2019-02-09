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Новинки тижня: плейлист свіжої рок-музики

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Within Temptation та кавер на популярну композицію Ariana Grande - 7 Rings. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Within Temptation - Supernova
  • Emarosa - Get Back Up
  • Bad Wolves - Remember When (Acoustic)
  • Westhand - Soul Release
  • Makari - Better
  • Reliance - Lucid
  • Stuck Out - Everything You Wanted
  • September Stories - The Calm, The Storm
  • Free Throw - The Corner's Dilemma"
  • Ariana Grande - "7 Rings" (Cover by The Animal In Me)
  • Shinedown - GET UP (LIVE)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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