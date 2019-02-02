Рок музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за останній тиждень січня та перші дні лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий доволі ліричний альбом Set It Off під назвою "Midnight. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Якщо виникли проблеми з відтворенням, то прослухати повністю плейлист можна за цим посиланням.

Список треків:

Panic! At The Disco - "High Hopes" (Cover by Our Last Night)

Justin Courtney Pierre - "I'm A Liar"

Therapy - Kakistocracy (Official Music Video)

Sylar - SHOOK! (Official Music Video)

Emarosa - Cautious (Visual)

Vanish - I'm All Out of Swipes (Visual)

FAMINEHILL - Ruin (OFFICIAL VISUALETTE)

DAY - Blessings (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Burdened - 33 (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Fairwell - Shed (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Set It Off - Hourglass

Set It Off - Different Songs

Set It Off - Go To Bed Angry

Set It Off - Criminal Minds

Set It Off - No Disrespect

Set It Off - Stitch Me Up

Set It Off - Raise No Fool

Set It Off - Unopened Windows

Set It Off - Happy All the Time

Set It Off - I Want You (Gone) [feat. Matt Appleton]

PUP - KIDS (Official Music Video)

Lilac Kings - Forever (Official Music Video)

Слухайте також: Imagine Dragons – Bad Liar: дивитися онлайн новий кліп гурту