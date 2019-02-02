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Рок музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за останній тиждень січня та перші дні лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий доволі ліричний альбом Set It Off під назвою "Midnight. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Якщо виникли проблеми з відтворенням, то прослухати повністю плейлист можна за цим посиланням.

Список треків:

  • Panic! At The Disco - "High Hopes" (Cover by Our Last Night)
  • Justin Courtney Pierre - "I'm A Liar"
  • Therapy - Kakistocracy (Official Music Video)
  • Sylar - SHOOK! (Official Music Video)
  • Emarosa - Cautious (Visual)
  • Vanish - I'm All Out of Swipes (Visual)
  • FAMINEHILL - Ruin (OFFICIAL VISUALETTE)
  • DAY - Blessings (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Burdened - 33 (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Fairwell - Shed (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Set It Off - Hourglass
  • Set It Off - Different Songs
  • Set It Off - Go To Bed Angry
  • Set It Off - Criminal Minds
  • Set It Off - No Disrespect
  • Set It Off - Stitch Me Up
  • Set It Off - Raise No Fool
  • Set It Off - Unopened Windows
  • Set It Off - Happy All the Time
  • Set It Off - I Want You (Gone) [feat. Matt Appleton]
  • PUP - KIDS (Official Music Video)
  • Lilac Kings - Forever (Official Music Video)

Слухайте також: Imagine Dragons – Bad Liar: дивитися онлайн новий кліп гурту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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