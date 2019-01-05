Рок музика: плейлист нових альтернативних пісень січня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі кавери на популярні різвдяні і не дуже композиції, а також новий кліп Bring Me The Horizon. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

The Animal In Me - "See You On Christmas Night" (Acoustic)

SEVER - My Way Back Home

True North - Distant

Dead/Awake - Vagabond (feat. John of The Last Ten Seconds of Life)

AngelMaker - Hollow Heart

Rews - Rip Up My Heart

Press To MECO - A Quick Fix (Acoustic)

Set It Off - Midnight Thoughts

Billie Eilish - "When The Party's Over" (Cover by Our Last Night)

Perfect Illusion - Lady Gaga ROCK COVER (CUBOT Records presents COLORWAVE)

Bring Me The Horizon - medicine

Читайте також: Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ