Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Рок музика: плейлист нових альтернативних пісень січня

  • 82
Рок музика тижня - фото 1
Рок музика тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі кавери на популярні різвдяні і не дуже композиції, а також новий кліп Bring Me The Horizon. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • The Animal In Me - "See You On Christmas Night" (Acoustic)
  • SEVER - My Way Back Home
  • True North - Distant
  • Dead/Awake - Vagabond (feat. John of The Last Ten Seconds of Life)
  • AngelMaker - Hollow Heart
  • Rews - Rip Up My Heart
  • Press To MECO - A Quick Fix (Acoustic)
  • Set It Off - Midnight Thoughts
  • Billie Eilish - "When The Party's Over" (Cover by Our Last Night)
  • Perfect Illusion - Lady Gaga ROCK COVER (CUBOT Records presents COLORWAVE)
  • Bring Me The Horizon - medicine

Читайте також: Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3433
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1270
Привітання з Різдвом Христовим 2019: найкращі побажання на свято
  • 09:20
  • 298
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Топ