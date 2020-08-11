Ломаченко показав, як готується до бою з Лопесом

Переговори щодо поєдинку між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом не зрушили з місця. Американський чемпіон світу за версією IBF відмовляється прийняти фінансові умови поєдинку.

Менеджер боксера Теофімо Лопеса Девід Макуотер повідомив, що їхню команду не влаштовує гонорар, який був запропонований за бій проти Василя Ломаченка за 4 пояси легкої ваги. Однак переговори тривають.

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"Загальний гонорар на двох боксерів запропонований на рівні 4,7 мільйона, але ми хочемо, щоб Лопес отримав трохи більше. Ми говоримо про це чесно. Ми не говоримо про поділ цієї суми 50 на 50. Ломаченко заслуговує більший гонорар, але не в три рази більший. Сподіваюся, нам вдасться домовитися. Вони запропонували Ломаченку хороші гроші і він погодився за 5 хвилин".

Відповідно Василь Ломаченко чекає рішення Тео Лопеса з приводу підписання контракту. У процесі підготовки український боксер активно працює в залі.

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