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Родинні зв'язки 1, 2 серія: дивитись онлайн 2 сезон серіалу

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Родинні зв'язки 2 сезон - фото 1
Родинні зв'язки 2 сезон

Український серіал "Родинні зв'язки" отримав продовження на 2 сезон, який вже стартував на каналі 1+1. У понеділок, 24 лютого, вийшли прем'єрні 1 і 2 серія серіалу за сценарієм Ірен Роздобудько. Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

У центрі сюжету серіалу Родинні зв'язки – історія, сценарій якої написала Ірен Роздобудько, про родину Ісаєвих. Подекуди доля буває незбагненною і підкидає людям неймовірно складні випробування, які здавалося б неможливо пережити. Саме так сталося з головною героїнею мелодрами "Родинні зв'язки" – Марією.

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Вона – успішна бізнесвумен. Вона власниця та директорка юридичної фірми. Також вона мати двох дітей. Її життя здається ідеальним. Проте це лише на перший погляд. На роботу до Марії приходить дівчина Настя і тоді життя змінюється. У розмові в офісі Настя стверджує, що Марія її мати. Окрім розкриття таємниці починається шантаж – за збереження таємниця дівчина вимагає гроші.

Родинні зв'язки 1, 2 серія: дивитись онлайн 2 сезон серіалу - фото 388220

Після такої наглої поведінки Марія виганяє нібито доньку з кабінету. Настя залишає їй копії документів, які мають підтвердити її слова. Та час завжди розставляє все на свої місця. Головна героїня не лише знайшла свою доньку, а й познайомилась з власною мамою.

Вся сім'я нарешті збирається разом і здавалося б всі проблеми позаду. Та як вплине на розмірене життя родини гість з минулого?

Дивитись онлайн серіал "Родині зв'язки" 2 сезон 1 серія від 24-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Родинні зв'язки" 2 сезон 2 серія від 24-02-2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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