Офіційно: HBO Max працюватиме над спецвипуском ДРУЗІВ

Зірки серіалу "ДРУЗІВ" Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер у повному складі візьмуть участь в зйомках спеціального випуску шоу для стрімінгового сервісу HBO Max.

Усі 6 акторів поділилися одним і тим же старим постером серіалу на своїх інстаграм-сторінках і однаково його підписали: "Це відбувається".

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Відомо, що режисером спецвипуску стане Бен Уїнстон. У свою чергу, актори разом з творцями серіалу Кевіном Братом, Мартою Кауффман і Девідом Крейном виступлять у ролі виконавчих продюсерів. Прем'єра спецвипуску планується на травень цього року. Згідно з інсайдерською інформацією, кожен з акторів отримає від 2,5 до 3 мільйонів доларів за участь у спецвипуску "ДРУЗІВ".

Нагадуємо, що у 2019 році компанія HBO викупила ексклюзивні права на показ серіалу на території Північної Америки за 425 мільйонів доларів. У цьому ж році "ДРУЗЯМ" виповнилося 25 років (і 15 років від дня виходу останньої серії). В Україні "ДРУЗІВ" як і раніше можуть дивитися підписники Netflix.

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