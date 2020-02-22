На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Офіційно: HBO Max працюватиме над спецвипуском ДРУЗІВ
-
- 36
Зірки серіалу "ДРУЗІВ" Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер у повному складі візьмуть участь в зйомках спеціального випуску шоу для стрімінгового сервісу HBO Max.
Усі 6 акторів поділилися одним і тим же старим постером серіалу на своїх інстаграм-сторінках і однаково його підписали: "Це відбувається".
І ще: Зірка Друзів Меттью Перрі завів акаунт в Instagram
Відомо, що режисером спецвипуску стане Бен Уїнстон. У свою чергу, актори разом з творцями серіалу Кевіном Братом, Мартою Кауффман і Девідом Крейном виступлять у ролі виконавчих продюсерів. Прем'єра спецвипуску планується на травень цього року. Згідно з інсайдерською інформацією, кожен з акторів отримає від 2,5 до 3 мільйонів доларів за участь у спецвипуску "ДРУЗІВ".
Нагадуємо, що у 2019 році компанія HBO викупила ексклюзивні права на показ серіалу на території Північної Америки за 425 мільйонів доларів. У цьому ж році "ДРУЗЯМ" виповнилося 25 років (і 15 років від дня виходу останньої серії). В Україні "ДРУЗІВ" як і раніше можуть дивитися підписники Netflix.
Читайте також: Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
13:47Тіна Кароль у шовковій сукні підкорила мережу
-
13:17Знову сніг: українців попередили про циклон
-
13:00Особлива дата 22.02.2020: що можна і не можна робити в цей день
-
12:47Офіційно: HBO Max працюватиме над спецвипуском ДРУЗІВ
-
12:16TVORCHI – Bonfire: дивіться крутий кліп фіналістів Нацвідбору Євробачення 2020
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:42Китаєць повторно заразився коронавірусом
-
11:11Куди не варто їхати у 2020 році
-
10:44Вчені назвали найледачіше створіння у світі: і це не лінивець
-
10:19Прості правила для схуднення в зоні талії
-
09:43Головні особливості OnePlus 8 злили у мережу до релізу
-
09:17Що іноземні ЗМІ написали про хаос у Нових Санжарах
-
08:58На тлі НЛО: Леся Нікітюк спантеличила мережу знімком з Берліна
-
08:33Цей тип харчування позитивно впливає на сексуальне життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:16Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше
- 21 лютого
-
21:56Чому важливо спати не менше восьми годин на добу
-
21:464 вагомі причини стати вегетаріанцем
-
21:31У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки
-
21:2122 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:11Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом
-
20:56Jerry Heil зізналася, чим жертвує заради Євробачення 2020
-
20:41Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили
-
20:25За якими критеріями жінки насправді обирають чоловіків
-
20:12До 100 відсотків за 38 хвилин: ігровий Black Shark 3 отримає круту зарядку
-
11:11Куди не варто їхати у 2020 році
-
08:16Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше
- 21 лютого
-
21:11Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом
-
19:0010-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото "до" і "після"
-
16:00Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі: коли і де дивитись онлайн бокс
-
14:0010 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
-
11:45Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими
-
09:55Android 11 уже вийшла: список змін і покращень нової операційної системи
-
07:17Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день
- 20 лютого
-
21:24Красиво і зі смаком: поради, які зроблять ваш ранковий секс ідеальним
-
19:21Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
-
18:02Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю
-
14:26Усі в шоці: з'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя
-
12:13Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
-
11:05Куди евакуюють українців, які прилетіли з Уханя: Зеленський розсекретив місце
-
07:14Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 19 лютого
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
08:52Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік
-
07:15Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день
- 18 лютого
-
22:24Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі