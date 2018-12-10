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Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото

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Австрійці продали майно та гайнули підкорювати світ - фото 1
Австрійці продали майно та гайнули підкорювати світ

Родина з Австрії продала все своє майно та перетворила стару військову вантажівку у новий дім для подорожей. Тепер їхнє життя нагадує фільм!

Родина Зегентнер з Австрії якось вирішила залишити все та гайнути світ за очі, тому сімейство продало всі речі та перетворило військову вантажівку у новий дім. Втомлені від щоденної рутини та ритму подружжя з сином вирішило присвятити більше часу подорожам.

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"Попри те, що ідеї з об'їздом світу звучить дуже романтично, у нас було чимало організаційних, бюрократичних та технічних проблем... Ми вже 2 роки у мандрах, проїхали понад 24 країни на шляху до Австралії", – ділиться подружжя.

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294339

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294340

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294341

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294342

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294343

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294344

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294345

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294346

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294347

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294348

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294349

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294350

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294351

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294352

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294353

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294354

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294355

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294356

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294357

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294358

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294359

Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото - фото 294360

Всі фото: stocksy.com/Nox

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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