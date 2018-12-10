Родина все продала і відправилась у мандри світом: яскраві фото

Родина з Австрії продала все своє майно та перетворила стару військову вантажівку у новий дім для подорожей. Тепер їхнє життя нагадує фільм!

Родина Зегентнер з Австрії якось вирішила залишити все та гайнути світ за очі, тому сімейство продало всі речі та перетворило військову вантажівку у новий дім. Втомлені від щоденної рутини та ритму подружжя з сином вирішило присвятити більше часу подорожам.

І ще: Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018

"Попри те, що ідеї з об'їздом світу звучить дуже романтично, у нас було чимало організаційних, бюрократичних та технічних проблем... Ми вже 2 роки у мандрах, проїхали понад 24 країни на шляху до Австралії", – ділиться подружжя.

Всі фото: stocksy.com/Nox

Читайте також: Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати