Родичі у полоні: Катя Осадча попередила українців про нову схему шахрайства

Злодії намагаються нажитися на горі українців. Ведуча програми Світське життя Катерина Осадча попередила українців про шахраїв.

У новому зверненні до українців Осадча попередила про шахраїв. Вони дзвонять людям, які шукають своїх зниклих родичів та кажуть, що їхні близькі "в полоні", вимагаючи переказати гроші на карту.

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Нагадаємо, на початку березня Осадча створила Telegram-чат для пошуку зниклих дітей та людей. В ньому користувачі залишають свої контакти в надії знайти рідних та близьких людей, з якими втратили зв'язок під час війни.

"Чим більше людей на нас підписано, чим більше людей ми намагаємося розшукати, тим більше на жаль, активізуються шахраї. Людям, які залишили заявки про пошук своїх рідних, телефонують і кажуть, що їхні рідні у них в полоні", – розповіла Осадча.

Зірка додала, що наразі немає жодного підтвердження про полон цивільних.

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