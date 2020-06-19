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Роботу унікальної функції Apple Watch показали на сповільненій зйомці

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Дивіться, як Apple Watch виштовхує воду з динаміків - фото 1
Дивіться, як Apple Watch виштовхує воду з динаміків

Починаючи з другого покоління,"розумний" годинник Apple Watch отримав не тільки захист від води, але й оригінальний механізм "очищення" від крапель, що потрапляють в отвори і прорізи на корпусі пристрою. Саме цій функції присвячене відео, яке ми вам покажемо.

Озброївшись високоточним обладнанням і професійними відеокамерами, автори YouTube-каналу The Slow Mo Guys у деталях показали, як саме працює фірмова технологія.

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Хоча потрапляння води в решітку динаміка не призводить до поломки гаджета, звукова система смарт-годинника, розрахована на роботу в повітряному середовищі, і не може коректно відтворювати аудіо при "затопленні" акустичної камери. На цей випадок у системному меню Apple Watch присутня спеціальна функція, яка запускає очищення корпусу від крапель.

Блогери, які спеціалізуються на зйомці об'єктів з використанням камер з украй високою частотою кадрів, продемонстрували, як саме працює мініатюрний механізм Apple Watch, що виштовхує воду. Під час цього процесу динамік пристрою видає пульсуючі звуки у низькому частотному діапазоні. Це викликає вібрацію, завдяки якій від мембрани динаміка відокремлюються краплі води або іншої рідини. Щось подібне використовується в ультразвукових зубних щітках, якщо що.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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