Молодша версія iPhone 12 позбудеться "болячки" попередніх смартфонів від Apple

Деніел Айвз, аналітик Wedbush Securities, у своєму останньому інвестиційному звіті заявив, що молодша модель лінійки iPhone 12 буде підтримувати роботу в мережах 4G, але не отримає модем 5G. Що ще цікавого з'явиться у новому "яблучному" смартфоні?

Якщо торік молодша версія iPhone 11, оснащена 64 ГБ флеш-пам'яті, пропонувалася за ціною 699 доларів, то вже цьогоріч, якщо вірити чуткам, молодша версія iPhone 12 буде оснащена 128 ГБ флеш-пам'яті і коштуватиме стільки ж.

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При цьому не варто забувати чутки про те, що в комплект поставки iPhone 12 більше не входитимуть навушники, які завжди отримували покупці смартфонів Apple. Таким способом компанія з Купертіно збирається підштовхнути продажі бездротових навушників AirPods.

Крім того, в мережі опублікували якісні рендери молодшої версії iPhone 12, яка буде пропонуватися у корпусі з полікарбонату в шести колірних варіантах: жовтому, білому, червоному, блакитному, синьому і салатовий.

Так можуть виглядати нові iPhone 12:

Також надійний інформатор заявив, що смартфони Apple iPhone 12 Pro і 12 Pro Max дійсно отримають екрани з частотою оновлення зображення 120 Гц.

Якщо Apple дотримуватиметься стандартної стратегії, то презентація iPhone 12 відбудеться у вересні цього року.

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