Роботу автора Народження Венери виставили на продаж за рекордну суму

Портрет молодої людини з медальйоном пензля Сандро Боттічеллі буде виставлений на торгах аукціонним будинком Sotheby's в січні. Передпродажна оцінка 550-річної картини стала рекордною: 80 мільйонів доларів.

Портрет молодої людини з медальйоном вважається однією з найбільших картин епохи Відродження, що зараз у приватній колекції. Більшість робіт Боттічеллі зберігаються в найбільших музеях світу, причому лише невелика кількість з них – портрети.

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Довгий час картина була в колекції лорда Ньюборо в Карнарвоні (Уельс). Вважається, що портрет був куплений в XVIII столітті першим лордом Ньюборо, коли той жив у Тоскані. В середині XX століття полотно викупив артдилер, який перепродав його приватному колекціонерові. У 1982 році картина знову змінила власника. Тоді її продали за 810 тисяч фунтів стерлінгів.

За останні 50 років Портрет молодої людини з медальйоном неодноразово виставлявся в Національній галереї в Лондоні, Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, Національній галереї мистецтв у Вашингтоні. Експерти називали юнака з портрета втіленням ідеалу краси епохи Відродження. Ім'я його невідоме. Але судячи з костюма і модної для свого часу зачіски, він належав до багатої сім'ї. Примітно, що сам медальйон, який молодий чоловік тримає в руках, намальовані не Боттічеллі. Це оригінальна робота XIV століття, виконана сієнським художником Бартоломео Булгаріні.

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