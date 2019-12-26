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Роботів Digit навчили працювати в команді: відео

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Роботи Digit - фото 1
Роботи Digit / twitter

Американська компанія Agility Robotics навчила роботів працювати в команді. Виконання завдання роботами показали на офіційному Youtube-каналі компанії.

Компанія удосконалила людиноподібних роботів Digit. Тепер вони здатні працювати спільно. На кадрах видно, як роботи разом перемістили три коробки з одного місця в інше. При цьому один робот передавав коробку іншому на половині шляху.

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Виконавши завдання, роботи виконали якийсь переможний танець. Повідомляється, що Agility Robotics має намір здійснити перші поставки своїх роботів окремим клієнтам вже у 2020 році.

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Джерело: youtube
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