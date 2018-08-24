Неочікувані ілюстрації японського художника

Талановитий художник-самоучка створює креативні малюнки, від яких важко відвести погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Кейго (Keigo) – японський ілюстратор, який створює прості роботи з дрібкою гумору. Він показує побутові ситуації з абсолютно креативних ракурсів, що дозволяє йому малювати справді оригінальні арти. Це варто побачити!

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Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

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