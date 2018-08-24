Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Неочікувані ілюстрації японського художника

  • 51
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 1
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Талановитий художник-самоучка створює креативні малюнки, від яких важко відвести погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Кейго (Keigo) – японський ілюстратор, який створює прості роботи з дрібкою гумору. Він показує побутові ситуації з абсолютно креативних ракурсів, що дозволяє йому малювати справді оригінальні арти. Це варто побачити!

І ще: Проблеми життя крокодилів у кумедних ілюстраціях

Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271761
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271760
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271759
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271758
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271757
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271756
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271755
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271754
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271753
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271752
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271751
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271750
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271749
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271748
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo
Японський ілюстратор дивує своїми роботами - фото 271747
Японський ілюстратор дивує своїми роботами / Keigo

Читайте також: Фантастичний світ у роботах турецького фотографа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво