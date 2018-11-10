Роботи навчилися повторювати людську міміку: відеофакт

Розробкою вже цікавляться такі гіганти, як Disney, Merck та інші / interestingengineering

Компанія Furhat Robotics розробила технологію, яка дозволяє машинам отримати схожу з людською міміку.

Тепер роботи стали на крок ближче до реальних людей. Інженери запропонували використовувати проекційні технології та сучасні алгоритми, щоб реалістично накладати обличчя на рухому основу у формі людської голови.

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За допомогою камери роблять міміку робота. Голова може рухатися в трьох площинах і зберігати зоровий контакт, не втрачаючи свого "обличчя". Так, до ідеальної міміки ще далеко, але це на краще, адже схожі з людьми роботи здаються дуже страшними для багатьох людей.

Furhat Robotics поки не планують займатися версіями для звичайних користувачів, компанія концентрується на корпоративних клієнтах. Як кажуть у фірмі, її розробкою вже цікавляться такі гіганти, як Disney, Merck і Honda. Завдяки роботам може змінитися індустрія кіно, ігор і розважальних парків і центрів.

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