Робота Софію запустять у масове виробництво: для чого це зроблять

Компанія Hanson Robotics планує до кінця 2021 року запустити масове виробництво чотирьох моделей роботів-андроїдів, у тому числі знамениту Софію. Розповідаємо, навіщо це планують зробити.

Роботи стануть компаньйонами людей, які потребують турботи або страждають від дефіциту соціальних контактів через пандемію коронавірусу та глобального карантину.

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Світ під час пандемії COVID-19 потребуватиме усе більшої та більшої автоматизації, щоб люди залишалися у безпеці, – зазначив засновник і глава Hanson Robotics Девід Хенсон.

Зараз компанія розробляє спеціального робота Грейс, яка буде призначена для здійснення медичного догляду. Також людиноподібні роботи можуть надавати допомогу у таких галузях, як роздрібна торгівля й авіаперевезення.

Нагадаємо, у 2019 році робот Софія знялася в короткометражному фільмі разом з актрисою серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд.

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