У Нідерландах шалені черги: кожен хоче встигнути купити марихуану перед карантином

У Нідерландах біля кофішопів вишикувалися довгі черги. Попри те, що уряд заборонив збиратися великими групами, мешканці прийшли запастися марихуаною перед тим, як заклади закриють на карантин.

Натовпи у черзі за канабісом спостерігалися по всій країні. Люди прийшли поповнити стратегічні запаси марихуани на час карантину щойно почули на пресконференції заяву уряду про те, що багато закладів закриваються.

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Можливо, протягом наступних двох місяців ми не зможемо дістати трохи травички, тому було б непогано мати вдома хоч трохи, – пояснив один з покупців у черзі.

the whole country basically goes on lockdown tonight and all dutch ppl rush out to buy WEED pic.twitter.com/riGHTPvkF5 — lau (@hausofIau) March 15, 2020

The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities pic.twitter.com/mfTQwL9tVc — Kak Long (@SpongeBobCatz) March 15, 2020

Forget toilet paper and pasta. Dutch people were queuing for weed before a coronavirus shutdown. Last night’s @AFP story https://t.co/P60YZ07wQJ pic.twitter.com/u9BLTHAfcl — Danny Kemp (@dannyctkemp) March 16, 2020

За даними на 16 березня у Нідерландах зареєстровано 1135 випадків зараження коронавірусом, 20 людей померли.

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