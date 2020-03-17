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Карантин Коронавірус

У Нідерландах шалені черги: кожен хоче встигнути купити марихуану перед карантином

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Біля кофішопів Нідерландів вибудувалися черги - фото 1
Біля кофішопів Нідерландів вибудувалися черги

У Нідерландах біля кофішопів вишикувалися довгі черги. Попри те, що уряд заборонив збиратися великими групами, мешканці прийшли запастися марихуаною перед тим, як заклади закриють на карантин.

Натовпи у черзі за канабісом спостерігалися по всій країні. Люди прийшли поповнити стратегічні запаси марихуани на час карантину щойно почули на пресконференції заяву уряду про те, що багато закладів закриваються.

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Можливо, протягом наступних двох місяців ми не зможемо дістати трохи травички, тому було б непогано мати вдома хоч трохи, – пояснив один з покупців у черзі.

За даними на 16 березня у Нідерландах зареєстровано 1135 випадків зараження коронавірусом, 20 людей померли.

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Джерело: Daily Times
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