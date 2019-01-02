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Робот став співробітником держустанови Саудівської Аравії

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Робот став співробітником державної установи - фото 1
Робот став співробітником державної установи / Tinobusiness

У кінці 2017 влада Саудівської Аравії вперше видала громадянство відомому роботу Софії, який, до слова, обіцяв знищити людство. Через рік інший робот став офіційним співробітником однієї з держустанов.

Андроїд під назвою Teqany отримав посаду реєстратора від міністра освіти Ахмеда аль-Ейсса.

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Працевлаштування робота було здійснено у рамках національної програми Vision 2030 спрямованої на розвиток у королівстві громадських послуг, інфраструктури і диверсифікації економіки.

Незвичайний співробітник буде працювати в Корпорації технічного і професійного навчання в Ер-Ріяді, а в його обов'язки входить обслуговування клієнтів за допомогою електронної системи оцінки, проведення опитувань й оповіщення відвідувачів про заходи, що відбуваються.

Під час вступу на посаду робот пообіцяв бути ідеальним співробітником, що різко підняло настрій міністра і всіх присутніх, які обдарували нового держслужбовця оплесками.

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Джерело: 4PDA
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