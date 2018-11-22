Робот Софія заспівала дуетом з Джиммі Феллоном

Телеведучий Джиммі Феллон після річної перерви поговорив з роботом Софією, обговорив з нею останні новини і заспівав дуетом.

У новому випуску шоу Джиммі Феллона "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" гостею стала робот Софія. Вона не тільки розповіла про те, що з нею сталося з моменту їхньої останньої зустрічі з телеведучим, але і представила свою міні-версію Софії.

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Спочатку Джиммі трохи поспілкувався з роботом Софією, яка розповіла про свої останні досягнення: вона відвідала 25 країн, стала друзями у Twitter з Крісі Тейге, стала першим роботом, який отримав кредитну картку, і це тільки мала частина.

Після розмови телеведучий запропонував трошки поспівати, і вийшло у них досить непогано:

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