Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Робот Софія заспівала дуетом з Джиммі Феллоном

  • 44
Робот Софія - фото 1
Робот Софія / iz

Телеведучий Джиммі Феллон після річної перерви поговорив з роботом Софією, обговорив з нею останні новини і заспівав дуетом.

У новому випуску шоу Джиммі Феллона "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" гостею стала робот Софія. Вона не тільки розповіла про те, що з нею сталося з моменту їхньої останньої зустрічі з телеведучим, але і представила свою міні-версію Софії.

І ще: Як український мачо поцілував робота Софію у Києві

Спочатку Джиммі трохи поспілкувався з роботом Софією, яка розповіла про свої останні досягнення: вона відвідала 25 країн, стала друзями у Twitter з Крісі Тейге, стала першим роботом, який отримав кредитну картку, і це тільки мала частина.

Після розмови телеведучий запропонував трошки поспівати, і вийшло у них досить непогано:

Читайте також: Що розповіла робот Софія українцям: найцікавіші відповіді

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5871
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Робот Софія