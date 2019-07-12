Робот-скелелаз NASA підкорив гору в Долині смерті: відео

Робот LEMUR, розроблений інженерами Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), пройшов фінальні польові випробування в Долині Смерті, штат Каліфорнія. Машина вибрала свій власний маршрут, використавши сотні маленьких гачків, вбудованих в її пальці.

Лабораторія JPL відправила останню версію LEMUR на обрив раніше в цьому році. Робот вибрав свій власний маршрут, використавши сотні маленьких рибальських гачків, вбудованих в кожен з його 16 пальців, щоб піднятися. Він досяг своєї мети і зміг знайти скам'янілі фрагменти водоростей, які колись населяли море, що було розташоване в цьому районі.

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Цим скам'янілостям близько 500 мільйонів років, що доводить здатність робота виявляти ознаки минулого життя – важлива можливість для машин, які досліджують інші планети. Хоча сам проєкт LEMUR завершений, він надихнув і дав початок іншим ініціативам в області роботизованого скелелазіння, які вже перебувають в розробці.

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