Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Робот-скелелаз NASA підкорив гору в Долині смерті: відео

  • 17
Робот-скелелаз LEMUR - фото 1
Робот-скелелаз LEMUR / engadget

Робот LEMUR, розроблений інженерами Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), пройшов фінальні польові випробування в Долині Смерті, штат Каліфорнія. Машина вибрала свій власний маршрут, використавши сотні маленьких гачків, вбудованих в її пальці.

Лабораторія JPL відправила останню версію LEMUR на обрив раніше в цьому році. Робот вибрав свій власний маршрут, використавши сотні маленьких рибальських гачків, вбудованих в кожен з його 16 пальців, щоб піднятися. Він досяг своєї мети і зміг знайти скам'янілі фрагменти водоростей, які колись населяли море, що було розташоване в цьому районі.

І ще: Новий автопілот зумів посадити літак без участі людини

Цим скам'янілостям близько 500 мільйонів років, що доводить здатність робота виявляти ознаки минулого життя – важлива можливість для машин, які досліджують інші планети. Хоча сам проєкт LEMUR завершений, він надихнув і дав початок іншим ініціативам в області роботизованого скелелазіння, які вже перебувають в розробці.

Читайте також: За вами стежать: цей додаток самостійно активує камеру на Mac

Джерело: engadget
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
  • 09 липня, 19:00
  • 342
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
  • 09 липня, 15:30
  • 1089
Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
  • 09 липня, 14:00
  • 186
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології