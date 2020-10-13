Робот навчився готувати і тепер замінить персонал на кухні

Робототехнічна компанія Miso Robotics вивела на ринок робота Flippy, який здатний замінити частину персоналу на кухні ресторану. Робот був створений для великих мереж закладів швидкого харчування, які намагаються обслужити максимальну кількість клієнтів за мінімальний період часу.

Робот кріпиться до стелі. Він самостійно визначає температуру продуктів, прогнозує час приготування, вивчає і класифікує нові продукти, а також налаштовує пропорції.

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"Швидкість приготування маніпулятора – 150 котлет для бургерів на годину, а 19 заявлених страв включають стандартне фастфуд-меню, на зразок картоплі фрі і айдахо, а також одне незвичайне – штучне м'ясо Impossible Burger", – говорить Майк Белл, гендиректор Miso Robotics.

Уточнюється, що встановлення роботизованого маніпулятора обійдеться у 30 тисяч доларів, а програмне забезпечення купити не можна – клієнти Miso Robotics будуть щомісяця платити за його оренду 1,5 тисяч доларів.

Відомо, що Flippy схвалений NSF International, незалежною глобальною організацією, яка сертифікує продукти і вироби, призначені для приготування їжі та напоїв.

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