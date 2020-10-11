Коли замовив дві доставки їжі в конкурентів: кумедне відео

Служби доставки особливо активно змагаються за клієнтів в часи пандемії, але хтось вирішив влаштувати справжній батл і замовив їжу у двох конкурентів.

На платформі Reddit користувач з ніком JadedStonerX поділився епічним відео, яким можна описати весь 2020 рік. Зважаючи на ситуацію з коронавірусом у світі, служби доставки нарешті отримали свій зоряний час.

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Але дехто розумний вирішив не просто замовити собі смаколики додому, а обрав позиції у закладах, які конкурують між собою. Саме момент зустрічі кур'єрів з піцерій Dominos та Pizza Hut можна побачити на ролику. Після кількасекундного здивування, вони все ж домовились на невеличку постановчу бійку. Як відзначив автор, хто перемагає – отримує чайові.

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