Лікарі пояснили, після яких операцій протипоказані авіаперельоти

Будь-який авіапереліт пов'язаний з певним стресом. В таких умовах і здорова людина може відчути нездужання. А що говорити про тих, хто переніс операцію.

З обережністю варто літати тим, хто мав досвід підводного занурення в останні 12 годин. Якщо плануєте кілька занурень, то краще спланувати їх таким чином, щоб після останнього сеансу пройшла як мінімум доба до польоту, пише justtravelcover.

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Будьте особливо уважні і не сідайте в літак після видалення лімфовузлів, операцій на молочних залозах. З тромбоцитопенією літати дуже небезпечно. Людям, які недавно перенесли трансплантацію кісткового мозку, протипоказано не тільки літати протягом, як мінімум, пів року, але і в цілому бути в людних місцях, оскільки імунітет у таких пацієнтів сильно ослаблений.

Є ще список протипоказань для авіаперельотів, відзначають фахівці. Це астма в період загострення, пневмонія, підвищений легеневий тиск, пневмоторакс. Сюди ж відносять травми вуха, тромбофлебіт і тромбози, підвищений внутрішньочерепний тиск.

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