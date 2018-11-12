На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Roborace показала авто, яким буде керувати гонщик і штучний інтелект
-
- 32
Проект Roborace представив автомобіль з кокпітом під назвою DevBot 2.0 – за керування цими машинами буде відповідати не лише штучний інтелект, а й пілот. Перші гонки пройдуть навесні 2019 року.
Проект Roborace представив машину з кокпітом – керівництво серії відмовилося від принципів гонок, в яких автомобілі Robocar управляються тільки за допомогою штучного інтелекту. Автомобілями DevBot 2.0 першу половину гонки будуть управляти пілоти з кокпіта, а за дистанцію до фінішу буде відповідати "робот".
І ще: Для ринку Австралії підготували унікальний Chevrolet Colorado
Тести машини вже відбулися – цього тижня на іспанській трасі "Монтебланко" в них взяла участь колишня гонщиця GP3 Кармен Хорда.
Дебютний сезон серії Roborace під назвою "Альфа-сезон" планують почати навесні наступного року, а деякі етапи серії будуть проходити в рамках підтримки Формули Е. У першому сезоні розмір пелотону не перевищуватиме десяти машин. Другий сезон буде називатися "Бета-сезон", і опісля двох цих років розробники будуть налаштовувати програмне забезпечення.
Після перевірки нової концепції автомобілів під керуванням ШІ і людини в "Альфа" і "Бета" сезонах, в Roborace планують провести перший повний сезон у 2021 році. Щоб знизити витрати, Roborace буде постачати обладнання, координувати логістику серії й обслуговувати автомобілі, а команди будуть відповідальні лише за розробку програмного забезпечення.
Генеральний директор Roborace Лукас ді Грассі пояснив, чому серія вирішила змінити свої плани: "Ми передумали. Спочатку ідея полягала в тому, щоб все почати з Robocar. Враження від того, як гонщик пілотує машину, а потім вилазить з неї, значно краще ілюструють різницю між людським і автономним пілотажем. Найголовніше, я думаю, автоспорт повинен мати людську складову. Він завжди був про людину і машину".
Ді Грассі розповів, що зараз йде створення шести-семи автомобілів DevBot 2.0, а компанія все ще розробляє програмне забезпечення, щоб гарантувати, що машини під управлінням ШІ зможуть боротися між собою. Остаточний формат перегонів ще не встановлено, проте за словами екс-гонщика Формули-1, календар "Альфа-сезону" повинен з'явитися в кінці 2018 року, і в ньому вже зголосилися взяти участь дві команди. Які команди конкретно – він не сказав.
Також ді Грассі зауважив, що машина для першого повноцінного сезону у 2021 році буде виглядати як "син Roborace і DevBot" і отримає новітні технології. Планується, що її потужність складе понад 1000 кВт (1359 к.с.), а за передачу потужності до кожного колеса будуть відповідати електродвигуни на кожному колесі.
Читайте також: У мережі показали найбільш незвичайну колекцію Porsche
-
10:22Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців