Roborace показала авто, яким буде керувати гонщик і штучний інтелект

Проект Roborace представив автомобіль з кокпітом під назвою DevBot 2.0 – за керування цими машинами буде відповідати не лише штучний інтелект, а й пілот. Перші гонки пройдуть навесні 2019 року.

Проект Roborace представив машину з кокпітом – керівництво серії відмовилося від принципів гонок, в яких автомобілі Robocar управляються тільки за допомогою штучного інтелекту. Автомобілями DevBot 2.0 першу половину гонки будуть управляти пілоти з кокпіта, а за дистанцію до фінішу буде відповідати "робот".

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Тести машини вже відбулися – цього тижня на іспанській трасі "Монтебланко" в них взяла участь колишня гонщиця GP3 Кармен Хорда.

Дебютний сезон серії Roborace під назвою "Альфа-сезон" планують почати навесні наступного року, а деякі етапи серії будуть проходити в рамках підтримки Формули Е. У першому сезоні розмір пелотону не перевищуватиме десяти машин. Другий сезон буде називатися "Бета-сезон", і опісля двох цих років розробники будуть налаштовувати програмне забезпечення.

Гонки мають пройти у 2019 році / motorsport

Після перевірки нової концепції автомобілів під керуванням ШІ і людини в "Альфа" і "Бета" сезонах, в Roborace планують провести перший повний сезон у 2021 році. Щоб знизити витрати, Roborace буде постачати обладнання, координувати логістику серії й обслуговувати автомобілі, а команди будуть відповідальні лише за розробку програмного забезпечення.

Гонки мають пройти у 2019 році / motorsport

Генеральний директор Roborace Лукас ді Грассі пояснив, чому серія вирішила змінити свої плани: "Ми передумали. Спочатку ідея полягала в тому, щоб все почати з Robocar. Враження від того, як гонщик пілотує машину, а потім вилазить з неї, значно краще ілюструють різницю між людським і автономним пілотажем. Найголовніше, я думаю, автоспорт повинен мати людську складову. Він завжди був про людину і машину".

Гонки мають пройти у 2019 році / motorsport

Ді Грассі розповів, що зараз йде створення шести-семи автомобілів DevBot 2.0, а компанія все ще розробляє програмне забезпечення, щоб гарантувати, що машини під управлінням ШІ зможуть боротися між собою. Остаточний формат перегонів ще не встановлено, проте за словами екс-гонщика Формули-1, календар "Альфа-сезону" повинен з'явитися в кінці 2018 року, і в ньому вже зголосилися взяти участь дві команди. Які команди конкретно – він не сказав.

Гонки мають пройти у 2019 році / motorsport

Також ді Грассі зауважив, що машина для першого повноцінного сезону у 2021 році буде виглядати як "син Roborace і DevBot" і отримає новітні технології. Планується, що її потужність складе понад 1000 кВт (1359 к.с.), а за передачу потужності до кожного колеса будуть відповідати електродвигуни на кожному колесі.

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