Для ринку Австралії підготували унікальний Chevrolet Colorado

Заводське ательє австралійської марки Holden – HSV (Holden Special Vehicles) – представило лімітовану версію пікапа Colorado, яка отримала назву Sportscat R. Це варіант однойменного середньорозмірного пікапа марки Chevrolet, але у версії для австралійського ринку.

Пікап пропонується винятково в чорному кольорі. Більшість відмінностей від звичайної серійної моделі – косметичні: сітчасті грати радіатора, бампер з лаково-чорною вставкою внизу, дуга за кабіною, помітний горб на капоті і яскраво-червоні акценти по всьому кузову.

І ще: У мережі показали найбільш незвичайну колекцію Porsche

Крім того, в салоні встановлені спортивні крісла з комбінованою оббивкою зі шкіри та замші і кермо з червоною прострочкою. 18-дюймові колеса – ковані, з позашляховою гумою Cooper Zeon LTZ Pro Sports. Ходова частина доповнена гальмами AP Racing. Під капотом – 200-сильний дизель Duramax 2.8 в парі з шестиступінчастою "автоматом".

Унікальний Chevrolet Colorado

Пікап Chevrolet Colorado збирають на двох заводах в Таїланді та США. Під цією назвою випускається дві родинні моделі, що відрізняються силовими агрегатами та зовнішністю. Крім того, на заводі в Таїланді випускається пікап Isuzu D-Max з таким же шасі і кабіною, але іншим набором моторів.

Унікальний Chevrolet Colorado

Підрозділ Holden Special Vehicles протягом усієї своєї 30-річної історії займалося створенням "заряджених" версій великих седанів Holden Commodore. Але у 2017 році Holden припинив виробництво моделі Commodore і закрив свій завод в Австралії. В результаті HSV довелося перемикатися на доопрацювання пікапів.

Читайте також: Науковці розповіли, чому водії люблять співати за кермом