Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Для ринку Австралії підготували унікальний Chevrolet Colorado

  • 64
Chevrolet Colorado випустять у кількості 100 авто - фото 1
Chevrolet Colorado випустять у кількості 100 авто / Edmunds

Заводське ательє австралійської марки Holden – HSV (Holden Special Vehicles) – представило лімітовану версію пікапа Colorado, яка отримала назву Sportscat R. Це варіант однойменного середньорозмірного пікапа марки Chevrolet, але у версії для австралійського ринку.

Пікап пропонується винятково в чорному кольорі. Більшість відмінностей від звичайної серійної моделі – косметичні: сітчасті грати радіатора, бампер з лаково-чорною вставкою внизу, дуга за кабіною, помітний горб на капоті і яскраво-червоні акценти по всьому кузову.

І ще: У мережі показали найбільш незвичайну колекцію Porsche

Крім того, в салоні встановлені спортивні крісла з комбінованою оббивкою зі шкіри та замші і кермо з червоною прострочкою. 18-дюймові колеса – ковані, з позашляховою гумою Cooper Zeon LTZ Pro Sports. Ходова частина доповнена гальмами AP Racing. Під капотом – 200-сильний дизель Duramax 2.8 в парі з шестиступінчастою "автоматом".

Унікальний Chevrolet Colorado - фото 288036
Унікальний Chevrolet Colorado

Пікап Chevrolet Colorado збирають на двох заводах в Таїланді та США. Під цією назвою випускається дві родинні моделі, що відрізняються силовими агрегатами та зовнішністю. Крім того, на заводі в Таїланді випускається пікап Isuzu D-Max з таким же шасі і кабіною, але іншим набором моторів.

Унікальний Chevrolet Colorado - фото 288035
Унікальний Chevrolet Colorado

Підрозділ Holden Special Vehicles протягом усієї своєї 30-річної історії займалося створенням "заряджених" версій великих седанів Holden Commodore. Але у 2017 році Holden припинив виробництво моделі Commodore і закрив свій завод в Австралії. В результаті HSV довелося перемикатися на доопрацювання пікапів.

Читайте також: Науковці розповіли, чому водії люблять співати за кермом

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1464
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто