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У мережі показали найбільш незвичайну колекцію Porsche

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До складу експозиції входять всі покоління RS-версій Porsche 911 - фото 1
До складу експозиції входять всі покоління RS-версій Porsche 911 / AutoClassics.com

У США зібрали одну з найбільш незвичайних колекцій Porsche: майже всі 65 спорткарів білого кольору.

Місцезнаходження цієї неймовірної колекції Porsche невідомо. У Porsche Club of America розповіли про збори спорткарів, але не розкривають, кому вони належать і де знаходиться.

І ще: Porsche готує унікальний аукціон

Колекція білих Porsche знаходиться десь в США. Будь-який відвідувач повинен або роззутися і ходити в шкарпетках, або надіти білі бахіли поверх взуття. Крім того, під повною забороною використання мобільних гаджетів.

До складу експозиції входять всі покоління RS-версій Porsche 911, починаючи з 1970 року і закінчуючи останнім 911 GT3 RS, а також спецверсії культового спорткара. У колекції можна побачити легендарний Porsche 959, відомий Porsche 918 Spyder, Porsche 944 і Porsche 968, а також 356 Carrera і навіть трактор Porsche.

Крім автомобілів в колекцію входять унікальні книги про Porsche, плакати, інструкції та документи, а ще велосипеди, вино і фірмові багажні речі. Хранитель експозиції Карл Бауер живе там, де зберігаються спорткари і інші речі.

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Джерело: motor
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