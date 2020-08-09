Робінове побажання: дивіться трейлер документального фільму про Робіна Вільямса

У мережі з'явився трейлер документального фільму "Робінове побажання" (Robin's Wish), який розповідає про останні дні актора Робіна Вільямса, який пішов з життя у 2014 році. У створенні фільму брала участь його дружина Сюзан Шнайдер-Вільямс, а режисером стрічки став Тайлор Норвуд.

В останній рік життя Робін Вільямс боровся з деменцією з тільцями Леві. За допомогою фільму дружина актора сподівається розповісти про це захворювання і розвіяти чутки, пов'язані з періодом хвороби Вільямса.

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Сюзан зізналася, що діагноз поставили вже після смерті чоловіка, і медики вважають, що це один з найважчих випадків такого типу деменції.

Знаючи назву хвороби, про яку я раніше не чула, я поставила собі за мету розібратися в ній, – розповідає дружина актора. – Те, що я виявила під час своїх пошуків, виявилося більшим за нашу з Робіном історію.

Прем'єра фільму запланована на 1 вересня.

Нагадаємо, що у 2018 році HBO випустила документальний фільм "Робін Вільямс: Залізь в мою голову" (Robin Williams: Come Inside My Mind). У ньому представлені рідкісні архівні кадри, в тому числі стендап актора.

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