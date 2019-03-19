Робін Гуд? Іспанських селян здивували таємничі листи

В іспанському містечку з'явився таємничий добродій, яки подарував мешканцям гроші просто так. Сучасний Робін Гуд чи просто меценат підсунув приємні подарунки у різні місця біля будинків.

Італійське селище Вільярамель за 37 км від Паленсії несподівано привернуло до себе увагу медіа, хоча у ньому живе менше тисячі осіб.

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А все тому, що упродовж останніх тижнів мешканці раптово отримували приємні подарунки у вигляді грошей від таємниго добродія. Гроші від 2 до 70 євро ховали у конверти, які можна було знайти у пошті, під дверима чи у корзинах велосипедів. Замість підпису був малюнок серця або ж банальними записками "для дорогих людей".

Іспанців здивував таємний Робін гуд

До слова, здивовані люди навіть звертались до місцевої поліції, щоб перевірити, чи гроші справжні і не викрадені. Врешті дехто віддав несподіваний подарунок на церкву, а хтось залишив собі.

У той же час жителі намагаються зрозуміти, хто ж є таємним добродієм, який у різний час та абсолютно різним людям подарував листи з коштами.

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