Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу

Про посиденьки кумів здавна ходять легенди. Українці просто обожнюють жартувати на цю тему, тож ми зібрали найкращі анекдоти, які розвеселять вас на цілий день!

Читайте кумедні приколи, смійтеся самі та діліться гумором із друзями й колегами ;) Ну і, звісно, з кумами!

***

Ідуть троє кумів після добрячої гулянки.

– Дивись, – каже один, – а місяць трикутний!

– Та ні, – заперечує другий, – він квадратний!

– А ви про який місяць сперечаєтесь, – питає третій, – про правий чи про лівий?

***

– Куме, а ви можете випити відро води?

– Я що – корова?

– А відро горілки?

– А я що, не козак?

***

***

– Куме, що для вас зробити, щоб ви мене запам'ятали на все життя?

– Позичте мені тисячу гривень…

***

– Куме, що з вами трапилось?

– Мене жінка кинула!

- Теж мені біда! Хіба було варто через це з третього поверху стрибати?

– Куме! Ви не зрозуміли.. Вона мене кинула, а не пішла від мене.

***

***

По вулиці йде кум з рушницею і зустрічає кума. Той його запитує:

– Куди ти йдеш?

– До тещі на день народження. Дарунок їй купив: сережки.

– А рушниця навіщо?

– Дірочки у вухах зробити.

***

Сидять два куми, їдять сало. Один другому й каже:

— Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!

— Та ви шо таке триндите, куме!

— Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип – а там москаль топиться. Я йому: "Може тобі допомогти?". А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"

***

***

Сидять два куми. Випивають. Один кум піднімає чарку й каже:

– Ну що, куме, вам побажати? Щоб ви були багаті чи здорові?

– Краще, щоб я був багатий. А то, бачте, ось кабанчик на столі лежить. А такий був здоровий...

***

Три жіночки у сутінках надибали на п'яного чоловіка, що валявся на дорозі. Вирішили взнати, хто ж це. Перевернули на спину, а в нього все обличчя у багнюці. Вирішили навпомацки впізнавати. Одна його помацала та й говорить:

– Це не мій чоловік.

Інша помацала і промовила:

– Це не мій чоловік і не мій кум.

Третя після впізнання впевнено заявила:

– Це не мій чоловік, не мій кум і взагалі він не з нашого села.

***

Читайте також: Анекдоти та веселі жарти про похмілля