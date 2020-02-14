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Роберта Паттінсона в образі Бетмена вперше показали у мережі

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Паттінсон - фото 1
Паттінсон / medialeaks

У мережі показали перший тизер з актором Робертом Паттінсоном в образі Бетмена. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі FilmSelect Trailer.

Спочатку роль мав виконати Бен Аффлек, тому в мережі неоднозначно прийняли Паттінсона-Бетмена.

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У першому тизері супергеройської стрічки про Бетмена з'являється тільки головний герой у костюмі і масці. Його грає Роберт Паттінсон, також у стрічці знімаються Зої Кравіц, Колін Фаррелл, Пітер Скарсгаард та інші. Почалися зйомки Бетмена з Робертом Паттінсоном в Лондоні в кінці січня 2020 року. Режисером картини став Метт Рівз. Світова прем'єра фільму намічена на 24 червня 2021 року.

А наразі дивимося трейлер:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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