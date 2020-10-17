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Роберт Дауні-молодший знявся у рекламі OnePlus 8T: крутий ролик
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Голлівудський актор Роберт Дауні-молодший протягом останніх кількох років рекламує продукцію OnePlus. Тому саме він став героєм нового рекламного ролика, присвяченого смартфону OnePlus 8T.
Частини цього ролика були зняті на OnePlus 8T, щоб показати можливості камери смартфона.
Це цікаво: Представлено OnePlus 8T: технічні характеристики, ціна й огляд нового смартфона
Але при цьому інші сцени зняли на професійну камеру. На початку ролика рекламують 65-ватну зарядку Warp Charge, також згадується екран з частотою оновлення зображення 120 Гц й інші особливості смартфона.
Якщо говорити про рекламу, то компанія уклала партнерську угоду з CD Projekt Red, щоб створити спеціальну версію смартфона на честь виходу гри Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 Limited Edition представлять 4 листопада.
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