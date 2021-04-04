Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором

4 квітня Роберт Дауні молодший відзначає День народження! Цьогоріч актору виповнюється 56 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомим актором Робертом Дауні молодшим.

Шерлок Холмс 3

Оригінальна назва: Sherlock Holmes 3

Жанр: бойовик

Рік: 2021

Країна: США, Великобританія

Режисер: Декстер Флетчер

Акторський склад: Роберт Дауні молодший, Джуд Лоу, Рейчел Макадамс

Тривалість: ? хв

Сюжет. Це англо-американський фільм, продовження історії про Шерлока Холмса. Деталі сюжету творці фільму тримають в таємниці. Правдиво відомо лише, що дія фільму відбуватиметься через дев'ять років після дії попередньої стрічки.

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Дулітл

Оригінальна назва: The Voyage of Doctor Dolittle

Жанр: пригодницький фільм, фентезійний фільм, кінокомедія і сімейний фільм

Рік: 2020

Країна: США

Режисер: Стівен Гейган

Акторський склад: Роберт Дауні молодший, Антоніо Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Том Голланд, Селена Гомес, Джон Сіна, Кумейл Нанджіані, Рамі Малек, Кармен Іджого, Крейг Робінсон, Маріон Котіяр, Ральф Файнс, Октавія Спенсер і Емма Томпсон

Тривалість: 101 хв

Сюжет. Після втрати дружини сімома роками раніше, ексцентричний доктор Джон Дулітл, відомий лікар і ветеринар англійської королеви Вікторії, став відлюдником якомога далі за високими стінами садиби. Дулітл живе та спілкується лише зі своїм звіринцем екзотичних тварин. Але коли молода королева тяжко захворіла, Дулітл змушений вирушити в епічну пригоду на міфічний острів у пошуках ліків, повернувши собі дотепність і мужність, перетинаючи старих супротивників і відкриваючи дивовижних істот.

Суддя

Оригінальна назва: The Judge

Жанр: драма

Рік: 2014

Країна: США

Режисер: Девід Добкін

Акторський склад: Роберт Дауні молодший, Роберт Дюваль, Віра Фарміґа, Вінсент Д'Онофріо, Декс Шепард, Біллі Боб Торнтон, Лейтон Містер

Тривалість: 142 хв

Сюжет. Роберт Дауні молодший знімається у ролі великого міського адвоката Хенка Палмера, який повертається до свого будинку дитинства, де його відчуженого батька, міського суддю, підозрюють у вбивстві. Він прагне відкрити правду і по дорозі відновлює стосунки з родиною, від якої пішов роками раніше.

Кухар на колесах

Оригінальна назва: Chef

Жанр: комедія, драма, сімейний

Рік: 2014

Країна: США

Режисер: Джон Фавро

Акторський склад: Роберт Дауні молодший, Джон Фавро, ЕмДжей Ентоні, Софія Вергара, Джон Легуізамо, Скарлетт Йоханссон, Олівер Платт, Боббі Каннавале, Дастін Хоффман, Емі Седаріс

Тривалість: 114 хв

Сюжет. Шеф-кухар Карл Каспер раптово кидає роботу у ресторані Лос-Анджелеса, відмовившись порушити свою творчу цілісність для власника, і йому залишається з'ясувати, що далі. Опинившись в Маямі, він об'єднується зі своєю колишньою дружиною, своїм другом та сином, щоб запустити вантажівку з продовольством. Вирушаючи в дорогу, шеф-кухар Карл повертається до своїх коренів, щоб відновити свою пристрасть до кухні, життєлюбство та любов.

Встигнути до

Оригінальна назва: Due Date

Жанр: кінокомедія, дорожній фільм і бадді-муві

Рік: 2010

Країна: США

Режисер: Тодд Філліпс

Акторський склад: Роберт Дауні молодший, Мішель Монаган, Зак Галіфіанакіс, Джеймі Фокс

Тривалість: 95 хв

Сюжет. Це роуд-муві про майбутнього батька та його поїздку пересічною місцевістю. Його мета – повернутися вчасно, щоб застати народження своєї дитини. Єдиною перешкодою є сумнівний пасажир, котрий готовий їхати з ним.

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