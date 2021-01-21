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Роббі Вільямс через коронавірус застряг на відпочинку в дорогезному готелі

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Роббі Вільямс - фото 1
Роббі Вільямс / thesun

Музикант Роббі Вільямс заразився на коронавірус, і тепер змушений два тижні провести в ізоляції. От тільки карантин 46-річний співак проведе не вдома, а на розкішній віллі.

В кінці грудня 2020 року музикант разом з дружиною і чотирма дітьми прилетів на Карибські острови. Однак насолодитися відпочинком їм так і не вдалося: його тест на Covid-19 показав позитивний результат. Діагноз змусив Вільямса продовжити перебування на віллі, яку він орендував для сімейного відпочинку.

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Це не найгірше місце для карантину, от тільки на пляж Роббі піти не зможе, йому не можна залишати територію будинку 14 днів. Така ізоляція обійдеться співакові в кругленьку суму, перебування на віллі на тиждень коштує близько 145 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Роббі Вільямс і його дружина Гайда Філд виховують чотирьох дітей: у 2012 році у пари народилася дочка Теодора Роуз Вільямс, а в 2014 син Чарлтон Валентин. Ще через 4 роки на світ з'явилася дівчинка Коко, а в лютому 2020 подружжя стало батьками хлопчика Бо Бенедикта.

Роббі Вільямс через коронавірус застряг на відпочинку в дорогезному готелі - фото 444150

Роббі Вільямс через коронавірус застряг на відпочинку в дорогезному готелі - фото 444151

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Джерело: thesun
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