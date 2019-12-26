Різницю між смартфонами Samsung Galaxy S11 показали на одному фото

Ще за три місяці до передбачуваного анонсу мережеві інформатори вже розкрили майже всі характеристики лінійки смартфонів Samsung Galaxy S11, але авторитетний інсайдер Ice Universe вкотре поповнив скарбничку витоків, пов'язаних з флагманськими гаджетами.

Він опублікував фотографію передніх панелей всіх трьох пристроїв лінійки Samsung Galaxy S11, наочно продемонструвавши різницю між габаритами майбутніх новинок.

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За запевненням інформатора, на знімку представлене захисне скло неанонсованих смартфонів Galaxy S11, S11 Plus і S11e. Згідно з витоком, всі три пристрої отримають дисплеї з мінімальними рамками і загнутими краями, а відрізнятися фронтальні панелі гаджетів будуть лише габаритами. За наявною інформацією, молодша модель під назвою Samsung Galaxy S11e отримає 6,2-дюймовий дисплей, а діагональ екрану Galaxy S11 і Galaxy S11+ складе 6,7 і 6,9 дюйма відповідно.

Захисне скло нових Galaxy S11

Серед інших нововведень, які приписують новинкам, варто відзначити збільшену у порівнянні з попередниками місткість акумулятора і "прискорену" до 120 Гц частоту оновлення екрану. Згідно інсайдерською інформацією, презентація флагманів Samsung відбудеться 18 лютого 2020 року.

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