Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Різницю між смартфонами Samsung Galaxy S11 показали на одному фото

  • 35
Samsung Galaxy S11 знову отримає три версії - фото 1
Samsung Galaxy S11 знову отримає три версії

Ще за три місяці до передбачуваного анонсу мережеві інформатори вже розкрили майже всі характеристики лінійки смартфонів Samsung Galaxy S11, але авторитетний інсайдер Ice Universe вкотре поповнив скарбничку витоків, пов'язаних з флагманськими гаджетами.

Він опублікував фотографію передніх панелей всіх трьох пристроїв лінійки Samsung Galaxy S11, наочно продемонструвавши різницю між габаритами майбутніх новинок.

Варте уваги: Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року

За запевненням інформатора, на знімку представлене захисне скло неанонсованих смартфонів Galaxy S11, S11 Plus і S11e. Згідно з витоком, всі три пристрої отримають дисплеї з мінімальними рамками і загнутими краями, а відрізнятися фронтальні панелі гаджетів будуть лише габаритами. За наявною інформацією, молодша модель під назвою Samsung Galaxy S11e отримає 6,2-дюймовий дисплей, а діагональ екрану Galaxy S11 і Galaxy S11+ складе 6,7 і 6,9 дюйма відповідно.

Захисне скло нових Galaxy S11 - фото 376481
Захисне скло нових Galaxy S11

Серед інших нововведень, які приписують новинкам, варто відзначити збільшену у порівнянні з попередниками місткість акумулятора і "прискорену" до 120 Гц частоту оновлення екрану. Згідно інсайдерською інформацією, презентація флагманів Samsung відбудеться 18 лютого 2020 року.

Читайте також: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • Вчора, 12:15
  • 472
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 858
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 804
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони