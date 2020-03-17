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Чорна діра в центрі нашої Галактики стала більш активною

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Чорна діра - фото 1
Чорна діра / arxiv

Астрономи заявили, що активність надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі нашої Галактики стає значно сильнішою.

Околиці цієї чорної діри випускають все більше потужних спалахів, які з часом стають тільки яскравішими.

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Бельгійський астрофізик Енмануель Моссу ​​із Льєзького університету і французький астроном Нікола Гроссо зі Страсбурзької астрономічної обсерваторії спостерігали за чорною дірою майже 20 років. Вони відзначили, що тільки минулого року телескоп Swift зареєстрував цілих чотири яскравих спалахи, це небувала кількість за такий короткий період.

Також фахівці відзначають, що минулого року чорна діра в 75 разів перевищувала свою звичайну яскравість. На думку фахівців, це "безпрецедентно порівняно з історичними даними".

Чорна діра в центрі нашої Галактики стала більш активною - фото 392763

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Джерело: arxiv
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