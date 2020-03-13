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Ілон Маск переплутав знімок Марса і Місяця: фотофакт епічного випадку

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Ілон Маск переплутав знімок Марса і Місяця: фотофакт епічного випадку - фото 1

Після того, як ВООЗ визнала коронавірус пандемією, Ілон Маск в четвер, 11 березня, написав у своєму Twitter, що пора освоювати Марс. Однак винахідник додав до свого твіту фотографію Місяця червонуватого відтінку.

Помилку Ілона Маска зауважив американський астрофізик Ніл Деграссі Тайсон. Він розповів, що на фото, яке підприємець прикріпив до допису про Марс, зображений Місяць під час повного затемнення. Втім, Тайсон додав, що не має нічого проти освоєння й Місяця теж.

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"Готелі, курорти. Цікава їжа. Однак серйозним недоліком особисто для мене буде відсутність атмосфери в ресторанах", – написав вчений. Через годину після публікації першого твіту Маск зробив ще один короткий запис. "І Місяць теж", – дописав мільярдер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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