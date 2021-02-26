Ризик інфікуватися COVID-19 вищий у магазинах і офісах, а не театрах і музеях: дослідження

Відвідувати музеї, театри й оперні зали під час пандемії значно безпечніше, ніж їздити у громадському транспорті, ходити в магазини, офіси та ресторани. До такого висновку прийшли учені з Берлінського технологічного інституту.

Вони проаналізували ризик зараження COVID-19 у приміщеннях різного типу. Вчені враховували середній час перебування (2 години на музеї, 8 – в офісі, 1 – в супермаркеті і т. д.), вид діяльності людини у цьому просторі, якість повітряних потоків і дозу аерозольних часток, які вдихаються.

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Виявилося, що якщо музеї, театри й оперні зали заповнені на 30%, і всі відвідувачі носять маски, ймовірність зараження COVID-19 там найнижча у порівнянні з іншими типами приміщень. Похід до супермаркету у цьому сенсі удвічі ризикованіший, ще вищі ризики під час обіду в ресторані при заповненні 25% або тренування в фітнес-клубі, коли він заповнений на третину.

Раніше вчені зробили перше 3D-зображення справжнього коронавірусу. До цього існували лише комп'ютерні моделі, тривимірні знімки невисокої роздільної здатності або двомірні фото. Виглядає він, на думку учених, так:

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