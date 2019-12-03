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Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення

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львівський різдвяний ярмарок - фото 1
львівський різдвяний ярмарок

Щороку у Львові туристи та жителі міста відвідують різдвяний ярмарок, який вже став традицією з нагоди новорічних свят. Читайте далі та дізнайтеся, де цьогоріч буде розташований ярмарок та коли працюватиме.

Різдвяний ярмарок у Львові буде розташований у кількох локаціях в центрі міста. Вхід на ярмарок вільний, а працюватиме він з 13 грудня 2019 року до 19 січня 2020 року.

І ще: Подарунки на Новий рік 2020: ТОП ідей, що подарувати на рік Щура

У святкових ятках відвідувати зможуть обрати та придбати різні хенд-мейд вироби: святкові прикраси, аксесуари ручної роботи, декор для дому, одяг тощо. Окрім продажу речей, на ярмарку можна буде поласувати гарячими напоями та смачними стравами.

Також у період роботи Різдвяного ярмарку туристи та львів'яни зможуть відвідати кілька події з нагоди новорічних свят: конкурс льодових скульптур, хода звіздарів, різдвяний фестиваль.

А ще не пропустіть Різдвяний концерт, на який приїжджають фольклорні гурти та колективи з усього світу (Грузії, Македонії, Туреччини Польщі, Болгарії, Чехії, інших країн, а також міст України), які працюють з різдвяними традиціями свого краю.

Локації, де буде Різдвяний ярмарок у Львові

  • Різдвяний ярмарок на проспекті Свободи – від Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької до пам’ятника Тарасу Шевченку
  • Різдвяний ярмарок на площі Ринок – західна та східна сторони
Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення - фото 371807
Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення - фото 371806

Хатинка Миколая у Львові

  • Де: Проспект Свободи

У центрі Львова облаштують справжню резиденцію святого Миколая. Прийдіть зі своїми дітками до Чудотворця. Малеча зможе посидіти у нього на колінах й розповісти про свої мрії. А ще отримає солодкі подарунки від ангеликів-помічників. Не забудьте зробити фото на згадку!

Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення - фото 371809

Конкурс льодових скульптур у Львові

  • Де: площа перед міською ялинкою

Ця подія вже стала традиційною для передноворічного Львова. Від 2010 року біля головної ялинки міста влаштовують яскраве різдвяне шоу. Талановиті скульптори висікають унікальні скульптури з криги. Охочі можуть спостерігати за цим дійством, яке триває 2 дні. Готові льодові скульптури потім залишаються у місті, щоб усі могли подивитися на них.

Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення - фото 371810

Різдвяна пошта й пакування подарунків

  • Де: площа Ринок

У вас буде нагода привітати рідних та друзів зі святами посеред різдвяного епіцентру. Оберіть подарунки та листівки й надсилайте найближчим.

До теми: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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