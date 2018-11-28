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Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
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Різдвяний піст є останнім постом у році, який триває 40 днів – з 28 листопада по 6 січня. Про історію, прикмети та традиції Пилипівки читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Різдвяний піст є особливим періодом, коли важливо не лише обмежуватись у їжі, а й робити добрі справи та духовно очищатись. Зважаючи на те, що Пилипівка триває 40 днів аж до Різдва, варто знати, що не можна їсти та робити у цей час.
До теми: Різдвяний піст 2018-2019: що можна їсти в піст перед Різдвом
Історія посту
Віряни та церква ставляться до Різдва та само, як і до Великодня, тому до цих свят важливо підготуватись, очистивши не лише тіло, а й душу. Вважається, що 40 днів повинні пройти у молитві та добрих діяннях. Чому піст називають Різдвяним? Річ у тому, що він завершується саме 6 січня – на Рождество.
Різдвяний піст також називають Пилипівським не просто так. Річ у тому, що 27 листопада – свято Святого апостола Пилипа – останній день, коли можна дозволити собі різноманітні смаколики перед тим, як постити. Тому у народі й побутує проста та зрозуміла назва Пилипів піст або ж Пилипівка. Відзначимо, що Православна церква вважає Пилипа учнем та другом Господа, який також зцілював людей та був розп'ятий на хресті.
Традиції на Різдвяний піст
У період посту у церквах не проводять вінчання та хрещення, а віряни відмовляються від гучних святкувань та не влаштовують весілля, оскільки цей час присвячують молитвам та покаянням. Вважається, що останній піст року символізує 40-денний піст Мойсея, який після нього отримав скрижалі зі словом Божим.
У Різдвяний піст не лише обмежуються у їжі, й багато моляться, намагаються бути добрішими до оточення та робити хороші справи, а також духовно очиститися. Своєрідна відмова від розваг та різноманітних спокус є важливою частиною посту.
Щоправда, дітям, молодим матерям та хворим людям дозволяють послабити піст. Також варто пам'ятати, що піст - це не голодування, тому можна звернутись до свого лікаря, щоб не погіршити самопочуття. Священики наголошують, що піст – це не відмова від їжі, а своєрідна пожертва заради віри без шкоди для здоров'я.
Прикмети на Пилипів піст
- Як хмарно або сніжно – травень буде негожий.
- Якщо не шкодувати грошей на виправдані покупки, то у новому році може покращитись фінансове становище.
- У піст заведено ходити в гості та приймати гостей, щоб втримати вдома достаток, а домашні затишні посиденьки захищають дім від хвороб та бід.
- Краще відмовитись від полювання та риболовлі на час посту, адже це до нещасть.
- Бережіть свої речі, бо втрата може символізувати значну кількість збитків у новому році.
- Якщо у перші дні Різдвяного посту стоять морози, то буде рясний урожай хліба.
- Якщо часто в піст метуть завірюхи, то весна прийде рано.
Тут більше про Меню на Різдво: скільки страв має бути на Святвечір
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