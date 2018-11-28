Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку

Різдвяний піст є останнім постом у році, який триває 40 днів – з 28 листопада по 6 січня. Про історію, прикмети та традиції Пилипівки читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Різдвяний піст є особливим періодом, коли важливо не лише обмежуватись у їжі, а й робити добрі справи та духовно очищатись. Зважаючи на те, що Пилипівка триває 40 днів аж до Різдва, варто знати, що не можна їсти та робити у цей час.

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Історія посту

Віряни та церква ставляться до Різдва та само, як і до Великодня, тому до цих свят важливо підготуватись, очистивши не лише тіло, а й душу. Вважається, що 40 днів повинні пройти у молитві та добрих діяннях. Чому піст називають Різдвяним? Річ у тому, що він завершується саме 6 січня – на Рождество.

Різдвяний піст також називають Пилипівським не просто так. Річ у тому, що 27 листопада – свято Святого апостола Пилипа – останній день, коли можна дозволити собі різноманітні смаколики перед тим, як постити. Тому у народі й побутує проста та зрозуміла назва Пилипів піст або ж Пилипівка. Відзначимо, що Православна церква вважає Пилипа учнем та другом Господа, який також зцілював людей та був розп'ятий на хресті.

Уніан

Традиції на Різдвяний піст

У період посту у церквах не проводять вінчання та хрещення, а віряни відмовляються від гучних святкувань та не влаштовують весілля, оскільки цей час присвячують молитвам та покаянням. Вважається, що останній піст року символізує 40-денний піст Мойсея, який після нього отримав скрижалі зі словом Божим.

У Різдвяний піст не лише обмежуються у їжі, й багато моляться, намагаються бути добрішими до оточення та робити хороші справи, а також духовно очиститися. Своєрідна відмова від розваг та різноманітних спокус є важливою частиною посту.

Щоправда, дітям, молодим матерям та хворим людям дозволяють послабити піст. Також варто пам'ятати, що піст - це не голодування, тому можна звернутись до свого лікаря, щоб не погіршити самопочуття. Священики наголошують, що піст – це не відмова від їжі, а своєрідна пожертва заради віри без шкоди для здоров'я.

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Прикмети на Пилипів піст

Як хмарно або сніжно – травень буде негожий.

Якщо не шкодувати грошей на виправдані покупки, то у новому році може покращитись фінансове становище.

У піст заведено ходити в гості та приймати гостей, щоб втримати вдома достаток, а домашні затишні посиденьки захищають дім від хвороб та бід.

Краще відмовитись від полювання та риболовлі на час посту, адже це до нещасть.

Бережіть свої речі, бо втрата може символізувати значну кількість збитків у новому році.

Якщо у перші дні Різдвяного посту стоять морози, то буде рясний урожай хліба.

Якщо часто в піст метуть завірюхи, то весна прийде рано.

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