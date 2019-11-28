Меню на Різдвяний піст 2019 – 2020: що можна і не можна їсти в Пилипівку

28 листопада в Україні розпочався Різдвяний піст, який завершиться 6 січня 2020 року – у переддень Різдва. Розповідаємо, яким має бути пісне меню, а також що можна, а що не можна їсти протягом 40 днів.

Чому Різдвяний піст триває 40 днів? Це число має символічне значення, адже кількість днів пов'язані з цілим калейдоскопом сакральних подій: саме 40 років Мойсей водив єврейський народ по пустелі; стільки ж Ісус постив в пустелі, перш ніж присвятити своє життя служінню людству; 40 апостолів, що проповідували вчення Ісуса та були його послідовниками; 40 днів Син Божий з'являвся людям до свого воскресіння.

До теми: Що не можна робити під час Різдвяного посту

Розпочинається Різдвяний піст одразу після дня вшанування пам'яті апостола Пилипа. Звідси ще одна назва – Пилипів піст. Зважаючи на його тривалість, суворих обмежень у харчуванні, як, приміром, в Успенський чи Великий піст не має. Основна ідея посту в очищенні – не стільки фізичному, скільки духовному. Осягнути істину Спасителя та належно зустріти Різдво можна лише з добрими помислами та чистими думками.

На час посту категорично забороняється провокувати когось на конфлікт чи ставати його учасником; бажати комусь зла та лихословити; дозволяти собі азартні розваги і робити боляче іншим. Тільки щира молитва та читання духовної літератури, безкорислива допомога та утримання від галасливих вечірок або посиденьок, фільтрування емоцій у спілкуванні з близькими – усе це прокладає шлях вірянам до покути та прощення, а відтак – до переоцінки власного життя.

Меню, що можна їсти у Різдвяний піст

Раціон обмеженого харчування на час Пилипового посту лишається незмінним. Серед традиційних заборон – їжа тваринного походження: яйця, м'ясо, молочні продукти (сир, масло й, відповідно, усі похідні від них).

Дозволено споживати в середу і п'ятницю рослинну їжу без додавання олії, а у вівторок та четвер – рослинну їжу з олією. У суботу та неділю до 2 січня, а також на великі свята дозволяється вживати рибу. Різдвяний піст чудова нагода повправлятися над приготуванням рибних страв. Різноманіття рецептів цьому точно сприятимуть. Водночас очистите свій організм.

Полегшення посту допускається наступним групам населення:

вагітним;

жінкам у період лактації (ті, що годують);

хворим;

працюючим на важких роботах.

Альтернатива звичним стравам:

каші;

бобові;

овочі;

фрукти;

мед;

горіхи;

риба.

Рецепти пісних страв на піст

Гречаний суп з печерицями

Інгредієнти:

гречка – 3 жменьки

печериці (великі) – 3-4 шт.

морква – 1 шт.

помідор – 1 шт.

картопля – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

олія рослинна (для смаження)

часник – 1 зубчик

сіль – за смаком

Грибний суп з гречкою

Рецепт приготування:

Візьміть каструлю з товстим дном, можна чавунець. Дно залийте невеликою кількістю рослинної олії. Цибулю і часник дрібно наріжте, покладіть на дно каструлі і обсмажте на рослинній олії. Моркву наріжте півкільцями і додайте в каструлю до цибулі. Потім додайте дрібно нарізані шампіньйони, натріть на тертці помідор і теж всипте до овочів. Влийте гарячої води і доведіть до кипіння. До суміші додайте нарізану кубиками картоплю і посоліть. Гречку промийте в холодній воді і змішайте з картоплею. Коли картопля і гречка зваряться, суп повністю готовий. Смачного!

Грибні млинці

Інгредієнти:

борошно – 500 г

дріжджі – 10 г

рослинна олія – 3 ст. ложки

стакан води

гриби – 500 г

цибулини – 3 шт.

щіпка цукру,

щіпка солі

Налисники з грибами

Як приготувати млинці:

У теплій воді розчиніть сіль і цукор, додайте дріжджі і трохи борошна. Залиште в теплому місці, щоб опара підійшла. У цей час варто підготувати начинку для млинців. Для цього дрібно наріжте цибулю і гриби, обсмажте гриби в розігрітій олії, поки не випариться вода. Потім додайте цибулю і смажте до готовності. Наприкінці посоліть за смаком. Опісля додайте в опару просіяне борошно і замісіть рідке тісто. За кілька хвилин, коли тісто трохи підійде, можна приступати до випікання. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте млинці до золотистого кольору, приблизно по 1 хвилині з двох боків. Складіть млинці стопкою на тарілку, загорніть всередину грибну начинку і трохи обсмажте. Готово!

Пісний плов з баклажанами

Інгредієнти:

рис або булгур – 500 г

олія – 50 мл

баклажани – 300 г

морква – 100 г

цибуля – 50 г

спеції

овочевий бульйон – 1 л

часник за смаком

Плов без м'яса

Спосіб приготування пісного плову:

На пательні посмажте овочі до золотистої скоринки. До майже готових овочів додайте рис (булгур) та спеції. Перекладіть усе це в каструлю, влийте бульйон та додайте часник. Варіть плов до готовності.

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