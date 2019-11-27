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Різдвяний піст 2019 – 2020: що можна і не можна робити в цей період

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про Різдвяний піст 2019-2020 - фото 1
про Різдвяний піст 2019-2020

Різдвяний піст – останній піст у році. Він триває 40 днів – з 28 листопада по 6 січня. Про те, що можна і не можна робити на Пилипівку читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Різдвяний піст – це час не лише для обмежень у їжі, а й для добрих справ та духовного очищення. Пилипівка триває 40 днів аж до Різдва, тому варто знати, що не можна їсти та робити у цей період.

І ще: Різдвяний піст: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку

Що не можна робити у Різдвяний піст

Під час посту віряни не можуть провести вінчання та хрещення. Також потрібно відмовитися від гучних святкувань та не влаштовувати весілля.

У церквах цей час присвячують молитвам та покаянням, а не розвагам. Така відмова від різноманітних спокус є важливою частиною посту.

У Різдвяний піст є певні обмеження у їжі, тож віряни повинні дотримуватися суворого посту, який забороняє вживання яєць, м'ясних та молочних страв.

Звичайно, що лихословити, обмовляти людей, розпускати плітки, зневажливо звертатися, сваритися не можна. Цього не варто робити й у звичайні дні, а у піст й поготів.

Різдвяний піст 2019 – 2020: що можна і не можна робити в цей період - фото 370432

Що потрібно робити у Різдвяний піст

Є певні послаблення посту. Це стосується дітей, вагітних та людей з хворобами. Адже піст – це не лише про голодування. Можна звернутись до лікаря, щоб не погіршити самопочуття.

Священники наголошують, що піст – своєрідна пожертва заради віри без шкоди для здоров'я, а не відмова від їжі.

Також у піст віряни багато моляться. Це допомагає духовно очиститися.

Намагайтеся бути добрішими до навколишніх та робіть хороші справи.

До теми: Різдвяний піст: що можна їсти в піст перед Різдвом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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