Різдвяні відео Вілла Сміта стали хітом

Актор записав справжній міні-фільм з членами сім'ї. Ролик вийшов смішним і зібрав десятки мільйонів переглядів.

Популярний актор Вілл Сміт показав, як його родина готується до новорічних свят. Ролик з'явився на сторінці актора в Instagram.

І ще: Різдвяний хіт Мераї Кері побив світовий рекорд популярності

На відео Сміт з членами своєї сім'ї приміряли смішні костюми. Сам актор знімався в червоній піжамі з зображенням Санта Клауса, з гірляндою на шиї і забавним капелюхом.

Смішні новорічні шапки довелося одягти всім членам сім'ї. Діти Вілла Сміта Джейден і Віллоу заспівали різдвяні пісні і завели суперечку з батьком про їхній зміст. А дружина актора Джада Пінкетт-Сміт, жартома обурилася тим, що чоловік розкритикував її розкішну ялинку.

Читайте також: Різдво у розпалі: Емілі Ратажковскі показала свою родину