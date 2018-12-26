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Новий рік 2019 Різдво

Різдвяні відео Вілла Сміта стали хітом

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Вілл Сміт - фото 1
Вілл Сміт / Instagram

Актор записав справжній міні-фільм з членами сім'ї. Ролик вийшов смішним і зібрав десятки мільйонів переглядів.

Популярний актор Вілл Сміт показав, як його родина готується до новорічних свят. Ролик з'явився на сторінці актора в Instagram.

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На відео Сміт з членами своєї сім'ї приміряли смішні костюми. Сам актор знімався в червоній піжамі з зображенням Санта Клауса, з гірляндою на шиї і забавним капелюхом.

Смішні новорічні шапки довелося одягти всім членам сім'ї. Діти Вілла Сміта Джейден і Віллоу заспівали різдвяні пісні і завели суперечку з батьком про їхній зміст. А дружина актора Джада Пінкетт-Сміт, жартома обурилася тим, що чоловік розкритикував її розкішну ялинку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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