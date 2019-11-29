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Різдвяна реклама Apple зворушила користувачів мережі

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Рекламний ролик Apple підійме вам настрій - фото 1
Рекламний ролик Apple підійме вам настрій

Свята на носі, тому не дивно, що великі компанії уже починають запускати рекламні кампанії, присвячені Різдву. На днях Apple показала ролик, який вам однозначно сподобається!

Apple випустили різдвяну рекламу, яка нагадує історію з піксарівського мультфільму "Вгору".

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Саундтреком для ролика стала пісня композитора Майкла Джаккіно, який отримав у 2010 році "Оскар" за кращу музику до мультфільму.

За сюжетом дідусь дуже буркотливий і батьки просять донечок не дратувати його. Дівчата не розуміють, в чому річ, але потім виявляється, що він просто дуже сумує за бабусею, яка померла. Щоб якось підбадьорити його, внучки створюють на iPad анімоване слайд-шоу, яке розповідає історію їхньої сім'ї.

Дивіться зворушливий рекламний ролик Apple:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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