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Різдвяна пісня: дивіться трейлер серіалу за твором Дікенса

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Міні-серіал складатиметься з трьох серій - фото 1
Міні-серіал складатиметься з трьох серій

BBC показала трейлер майбутньої адаптації повісті Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня". Дивіться разом із нами!

Над міні-серіалом працював Стівен Найт, творець "Гострих козирків", і продюсери серіалу "Табу".

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Усього в адаптації буде три епізоди, останній покажуть якраз на Різдво.

Головного героя – черствого Скруджа, що не відає, що таке любов, – зіграв актор Гай Пірс. Як і в книзі Дікенса, його персонаж стикається з примарами минулого, сьогодення і майбутнього, які проллють світло на його темну сутність.

Прем'єра міні-серіалу відбудеться 22 грудня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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