Різдво Пресвятої Богородиці 2020: традиції, прикмети і заборони на свято 21 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці традиційно припадає на 21 вересня. Читайте про звичаї та традиції святкування Різдва Діви Марії 21 вересня. Також зверніть увагу на те, що можна і не можна робити в цей день.

21 вересня православна церква відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа.

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Історія свята Різдва Діви Марії

Пресвята Діва Марія з'явилася на світ в Палестинському місті Назареті. Її сім'єю були праведні Анна та Йоахім. Вони були бездітними до похилого віку, але не втрачали надії та вірили, що Господь змилостивиться над ними. Вони обіцяли, що в разі народження дитини, присвятять її життя служінню Богу в Єрусалимському храмі. Їх молитви були почуті – Архангел Гавриїл повідомив їм радісну новину про те, що у них народиться дочка Марія, за допомогою якої буде подаровано порятунок всьому людству.

Походження назви Різдво Пресвятої Богородиці

У релігійних святах слово "Різдво" означає "народження", тобто Різдво Пресвятої Богородиці – це день, коли Вона народилася. Тому дата цього свята стала, а саме 21 вересня, і є незмінної, попри будь-що.

Різдво Богородиці відзначається як день, в який почав здійснюватися Божий промисел щодо порятунку людського роду від диявольських витівок.

Традиції і звичаї на Різдво Богородиці 2020

Хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.

Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.

Різдво Пресвятої Богородиці треба відзначити урочистим богослужінням. Вона полегшує біль, до Неї часто зверталися з молитвами, замовляннями та заклинаннями в різних життєвих випадках.

Також у цей день молодята частували своїх родичів – до них приходили рідні та знайомі.

Як і в день весняного рівнодення, 21 вересня в хатах оновлювали вогонь – старий гасили та запалювали новий. Щоб уникнути лихого ока, псування і хвороб палили старе і непотрібне взуття та одяг, дітей на порозі будинку обливали водою.

Прикмети на свято Різдво Богородиці

Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.

Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде.

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

На деревах павутини багато – до тепла.

Зайці риють нори – до суворої зими.

Перелітні птахи низько летять – до похолодання.

21 вересня вся вода в криниці – свята.

Вірянин молиться – Богородиця радіє.

Чим більше зібрано врожаю, тим більше буде тривати свято.

Старше покоління йде в гості до молодих – розуму вчити.

Обнови вогонь, і життя цілий рік буде безнапасним.

День пасіки настав – пора бджіл прибирати.

Якщо ви забруднили руки – чекайте вигідних пропозицій.

Побачити в цей день привида – до смерті домашнього улюбленця.

Заборони на свято 21 вересня

Не можна ділитися з чужими людьми хлібом.

Щоб не накликати на себе біду, і весь наступний рік фортуна вам посміхалася, в цей день не можна вживати алкогольні напої та м'ясні продукти.

Також не можна лаятися, сваритися, оббріхувати.

Ще у цей день під забороною фізична праця. 21 вересня треба відпочивати, ходити в гості до родичів або друзів, а також молитися Пресвятій Богородиці.

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