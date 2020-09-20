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Різдво Пресвятої Богородиці 2020: традиції, прикмети і заборони на свято 21 вересня
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Різдво Пресвятої Богородиці традиційно припадає на 21 вересня. Читайте про звичаї та традиції святкування Різдва Діви Марії 21 вересня. Також зверніть увагу на те, що можна і не можна робити в цей день.
21 вересня православна церква відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа.
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Історія свята Різдва Діви Марії
Пресвята Діва Марія з'явилася на світ в Палестинському місті Назареті. Її сім'єю були праведні Анна та Йоахім. Вони були бездітними до похилого віку, але не втрачали надії та вірили, що Господь змилостивиться над ними. Вони обіцяли, що в разі народження дитини, присвятять її життя служінню Богу в Єрусалимському храмі. Їх молитви були почуті – Архангел Гавриїл повідомив їм радісну новину про те, що у них народиться дочка Марія, за допомогою якої буде подаровано порятунок всьому людству.
Походження назви Різдво Пресвятої Богородиці
У релігійних святах слово "Різдво" означає "народження", тобто Різдво Пресвятої Богородиці – це день, коли Вона народилася. Тому дата цього свята стала, а саме 21 вересня, і є незмінної, попри будь-що.
Різдво Богородиці відзначається як день, в який почав здійснюватися Божий промисел щодо порятунку людського роду від диявольських витівок.
Традиції і звичаї на Різдво Богородиці 2020
Хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.
Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.
Різдво Пресвятої Богородиці треба відзначити урочистим богослужінням. Вона полегшує біль, до Неї часто зверталися з молитвами, замовляннями та заклинаннями в різних життєвих випадках.
Також у цей день молодята частували своїх родичів – до них приходили рідні та знайомі.
Як і в день весняного рівнодення, 21 вересня в хатах оновлювали вогонь – старий гасили та запалювали новий. Щоб уникнути лихого ока, псування і хвороб палили старе і непотрібне взуття та одяг, дітей на порозі будинку обливали водою.
Прикмети на свято Різдво Богородиці
- Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.
- Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде.
- Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
- З ранку іній на траві – до негоди.
- З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.
- На деревах павутини багато – до тепла.
- Зайці риють нори – до суворої зими.
- Перелітні птахи низько летять – до похолодання.
- 21 вересня вся вода в криниці – свята.
- Вірянин молиться – Богородиця радіє.
- Чим більше зібрано врожаю, тим більше буде тривати свято.
- Старше покоління йде в гості до молодих – розуму вчити.
- Обнови вогонь, і життя цілий рік буде безнапасним.
- День пасіки настав – пора бджіл прибирати.
- Якщо ви забруднили руки – чекайте вигідних пропозицій.
- Побачити в цей день привида – до смерті домашнього улюбленця.
Заборони на свято 21 вересня
- Не можна ділитися з чужими людьми хлібом.
- Щоб не накликати на себе біду, і весь наступний рік фортуна вам посміхалася, в цей день не можна вживати алкогольні напої та м'ясні продукти.
- Також не можна лаятися, сваритися, оббріхувати.
- Ще у цей день під забороною фізична праця. 21 вересня треба відпочивати, ходити в гості до родичів або друзів, а також молитися Пресвятій Богородиці.
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