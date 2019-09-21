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Різдво Пресвятої Богородиці: заборони, що не можна робити в цей день

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Традиції і заборони на Різдво Пресвятої Богородиці - фото 1
Традиції і заборони на Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці у 2019 році православні українці відзначають у суботу, 21 вересня. Дізнайтеся, що у цей день заборонено, а що можна і навіть треба робити.

Різдво Богородиці – свято, яке має ще одну назву – Друга Пречиста, і саме з нього починається новий церковний рік. За народними віруваннями, на свято можна просити у Богородиці про найпотаємніше і вона обов'язково допоможе.

І ще: Різдво Пресвятої Богородиці 2019: традиції і прикмети на свято 21 вересня

Що можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці 2019:

  • Вірянам можна сходити в храм або помолитися вдома
  • Можна поставити свічку перед іконою Богородиці
  • Важливо пам'ятати історію свята: батькам маленьких дітей можна обговорити її з чадами, подавши головні ідеї не в повчальній, а в зрозумілій і близькій їм формі, тоді розмова буде схожа не на шкільний урок і допоможе донести сімейні і духовні цінності
  • Щоб Різдво Богородиці пройшло добре і залишило тільки світлі спогади про цей день, ви можете почати ранок з молитви Пречистій Діві
Прикмети на 21 вересня - фото 356403
Прикмети на 21 вересня

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці:

  • Не займайтеся важкою фізичною працею: залиште на потім роботу по дому, в саду і городі
  • Коли ви сядете всією сім'єю за стіл, на підлогу не можна змітати крихти. Якщо після їжі залишався хліб – віддайте його домашнім тваринам
  • Не можна також сваритися з близькими і конфліктувати з людьми (якщо ситуація близька до критичної, спробуйте вирішити будь-які суперечливі моменти мирним шляхом)
  • На Різдво Пресвятої Богородиці у вас мають бути чисті помисли. Не підвищуйте голос на близьких людей – це гріх. Також не можна бажати іншій людині зла або думати про когось погано
  • У цей день дотримується пост: заборонено вживати м'ясо і алкоголь
Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня 2019 - фото 356402
Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня 2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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